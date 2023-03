8 marzo, a Ravarino appuntamento a teatro con “Donne, vite, libertà e pace”

RAVARINO – Il prossimo 8 marzo 2023, presso il Teatro di Ravarino, alle ore 20:30, si terrà come ormai da diversi anni l’evento culturale organizzato dall’Unione Donne in Italia di Ravarino in compartecipazione con il Comune di Ravarino e il supporto fattivo di tutte le Associazioni presenti sul territorio. Per questa edizione il titolo sarà “Donne, vita, libertà e pace”.

La serata si svilupperà con il disegno del regista Andrea Bassoli e sul supporto dietro le quinte di Luigi Monari e di tante professioniste e professionisti, che a titolo gratuito hanno risposto all’appello di UDI, da sempre attenta sul territorio alla tutela dei diritti delle donne e alla lotta alla violenza.

“La Festa della Donna – afferma la referente di UDI Ravarino – è un momento di richiamo all’attenzione di quella che è la realtà in cui viviamo. Oggigiorno le donne si battono sul luogo di lavoro, nelle loro case e nel percorrere una strada più o meno buia, per i loro diritti conquistati ad ogni passo”. “Gli eventi di UDI da ormai 9 anni sono accolti dagli spazi della cultura ravarinese: a più riprese il Teatro e la biblioteca sono stati protagonisti indiscussi – ricorda la dott.ssa Ludovica Scarcella, consigliera del Comune di Ravarino con delega ai rapporti con le associazioni del Sociosanitario e componente del Tavolo Unionale alle Pari Opportunità – UDI, grazie alla sensibilità delle volontarie che ne fanno parte, è attenta alle Donne, supporta loro con serate di carattere sanitario e/o ricreativo. Sono appuntamenti particolarmente attesi quelli del 25 novembre, della distribuzione casa per casa della mimosa, che proprio in questi giorni riparte dopo lo stop imposto dalla pandemia e dell’8 marzo. La cittadinanza apprezza e coopera in modo consistente alla programmazione degli eventi e chi non ha modo di dedicare tempo ed energie nel percorso di definizione, partecipa agli appuntamenti promossi. Pace, vita e libertà sono i temi trattati in questa edizione, sarà uno splendido connubio da mettere in scena grazie all’orchestrale maestria dei nostri registi, cogliamo l’occasione per rinnovare a tutti l’invito”.

