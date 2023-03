A Mirandola arriva la compagnia teatrale Tabù con lo spettacolo “AltroQuando”

MIRANDOLA – Venerdì 31 marzo 2023 l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola ospiterà una nuova tappa di “In Viaggio”, progetto regionale votato alla promozione della salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna. La Compagnia teatrale Tabù con il gruppo polistrumentale Tambù presenta l’originale spettacolo “AltroQuando”. Ingresso unico 5 euro.

I testi e la regia sono di Marco Zuffa, le musiche di Maurizio Lesmi, la poesia di Maria Mancino. Gli interpreti sono Roberto Alfano, Andrea Bernabeo, Carmine Romano, Comincio Scarpati, Fabio Cultraro, Simona De Vincentis, Sergio Ennio, Paolo Ferri, Maria Mancino, Nicola Nanni, Franco Martini, Orlando Rana, Carmine Romano, Elisabetta Servello, Maurizio Slaverio, Giorgia Tampieri, Christian Tonelli e Loris Zardi.

Lo spettacolo

Ti addormenti in treno, scendi al capolinea e quel capolinea è il niente. Lì ci sono due strani tipi che dicono di chiamarsi Nessuno. “Perfetto – pensi – dovevo andare a Faenza e invece sono in mezzo al niente in compagnia di nessuno”. Ci sarebbe da ridere, ma il fatto è che in mezzo al niente non c’è niente davvero, il niente è un cielo senza cielo, una nebbia senza nebbia. Eppure, qualcuno arriva e ti parla, ma come può esserci qualcuno dove non c’è nessuno? Non è che quel qualcuno sei sempre tu, ovvero i tuoi pezzi mancanti, quelli che hai sepolto per non soffrire troppo o non soffrire più?

Un’occasione per guardare alla nostra esistenza ed alle relazioni che stabiliamo con gli altri attraverso un’ottica nuova, ribaltata e spaesante.

Il progetto

‘In Viaggio, dall’io al noi per promuovere la salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna’ è una delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Scopo del progetto è l’incontro fra l’arte teatrale, la lotta al pregiudizio, la percezione sociale della malattia mentale e la ricerca di innovazione nel campo della riabilitazione e dell’inclusione sociale.

Il coordinamento del progetto è affidato all’Istituzione Gian Franco Minguzzi e all’Associazione di Promozione Sociale Arte e Salute in collaborazione con ASVO-VOLABO Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, le Università di Bologna e di Ferrara e vede la collaborazione di numerosi Teatri e Compagnie della regione.

Per la stagione 2022/2023 sono 14 gli spettacoli – undici le compagnie coinvolte – inclusi nei cartelloni dei maggiori teatri della regione grazie alla collaborazione con ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna e la gestione organizzativa del Centro Diego Fabbri di Forlì. Ruolo principale dei due enti è quello di coordinare e gestire la circuitazione degli spettacoli nei Teatri del Circuito e nei teatri regionali aderenti al progetto.

