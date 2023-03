Agricoltura e industria alimentare, eletta segreteria provinciale del sindacato Flai Cgil

È stata eletta ieri, mercoledì 29 marzo, dall’Assemblea Generale della Flai/Cgil di Modena, la nuova segreteria provinciale del sindacato che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dell’agricoltura e dell’industria alimentare.

Si è espresso a favore 87,5% dei votanti. La segreteria è composta, oltre che dal segretario Nicola Pessolano, riconfermato a congresso lo scorso dicembre, da Stefania Notariale (conferma), Monia Auricchio, Rosa Dammicco e Diego Bernardini, nuovi ingressi.

La segreteria rinnovata in buona parte dei suoi componenti e a maggioranza femminile si impegnerà – spiega Cgil in una nota stampa – per portare avanti gli obiettivi di incrementare la rappresentanza e la contrattazione nei luoghi di lavoro a partire dal contrasto alla precarietà e agli appalti dilaganti nel settore, potenziare la formazione per i rappresentanti sindacali, migliorare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di impegnarsi nella salvaguardia del potere d’acquisto dei lavoratori sia nella contrattazione nazionale che in quella aziendale.

