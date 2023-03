Biomedicale, successo per il seminario del Rotary di Mirandola sulla Salute 4.0

MIRANDOLA – È stato il Distretto biomedicale mirandolese, attraverso il supporto del Rotary di Mirandola, a ospitare il seminario organizzato dai Distretti Rotary 2050 e 2072 oggi, sabato 18 marzo, presso Villa Fondo Tagliata e dedicato alla Salute 4.0. Un evento lungo una giornata che ha portato a raccolta oltre 200 persone tra medici, imprenditori, esperti di salute e autorità, provenienti da tutta l’Emilia Romagna, la Lombardia e la Repubblica di San Marino, con al centro i temi della ricerca, della formazione, dell’innovazione e del servizio al territorio.

L’evento è stato l’occasione per presentare il progetto “A scuola in salute”, che ha raggiunto negli scorsi mesi oltre 18mila ragazze e ragazzi delle scuole superiori – con incontri in classe e distribuzione dell’omonimo volume realizzato ad hoc – per fare cultura sulla prevenzione e sui corretti stili di vita, dall’alimentazione fino al contrasto del fumo e del consumo di alcol e droghe.

“Incontrarsi nella capitale europea del biomedicale per approfondire tematiche così centrali per la nostra società e il nostro futuro è stato un onore e un piacere, anche perché l’area nord della provincia di Modena è senza dubbio il luogo e il contesto migliore per farlo: crediamo che il valore aggiunto di questa giornata sia il fare rete tra realtà ed esperienze diverse e complementari, che in sinergia possono moltiplicare i propri risultati di salute”, hanno spiegato a margine Luciano Alfieri e Carlo Conte, governatori dei due distretti organizzatori.

Tra i relatori intervenuti, il gastroenterologo forlivese Salvatore Ricca Rossellini, lo psicologo clinico dell’università di Milano Carlo Alfredo Clerici, il promotore dell’attività di servizio “Scuola di magia in oncoematologia pediatrica” Roberto Ferrari, il medico di bordo in missioni per l’estero di Croce Rossa e altre ONG Giovanni Cappa, il presidente della Lilt di Piacenza Franco Pugliese, la vicesindaca di Mirandola Letizia Budri, Jessika Camatti dell’Ausl di Piacenza, la vicepresidente del Tecnopolo Mario Veronesi Giuliana Gavioli, Giuseppe Albertini di Isde Italia Medici per l’Ambiente e il giornalista scientifico Gianluca Dotti. I temi affrontati hanno incluso la scienza del prestigio tra psicologia e l’illusionismo al servizio dei giovani pazienti, gli interventi di medicina d’urgenza in zone di guerra – inclusa l’Ucraina – e il progetto “Stop the Bleed” per insegnare manovre salvavita dove serve di più, i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza in sanità, la ricerca e la formazione nell’innovazione dei prodotti per la salute, l’inquinamento ambientale con i suoi riflessi sulla salute del territorio e il futuro della salute tra robot chirurghi e medicina spaziale.

“Siamo orgogliosi di avere ospitato sul nostro territorio questa importante giornata che ha riunito storie, progetti, intelligenze e attività di servizio di assoluto valore. Occasioni come questa sono anche un modo per scambiare idee e raccogliere nuovi stimoli per rendere sempre più intense ed efficaci le nostre attività di servizio sul territorio”, ha detto la presidente del Rotary di Mirandola, Stefania Pellacani.

