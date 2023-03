Bomporto, chiusura campo sportivo: la Giunta incontra i cittadini a Sorbara

BOMPORTO – Un incontro con la comunità per fare il punto sul campo in sintetico e, in generale, sulle infrastrutture sportive presenti a Sorbara e in tutto il territorio comunale. Mercoledì 29 marzo appuntamento alle 19 presso l’impianto sportivo di Sorbara dove la sindaca di Bomporto Tania Meschiari e tutta la Giunta si confronterà con i cittadini in seguito ai danneggiamenti che hanno costretto l’Amministrazione a chiudere il campo in sintetico del complesso sportivo.

Nel corso dell’incontro con i cittadini, la Giunta affronterà nel dettaglio i problemi riscontrati negli ultimi mesi, pronta ad accogliere proposte e idee per riuscire a garantire in futuro un servizio efficace, garantendo sicurezza e rispetto di uno spazio destinato all’intera comunità.

“Alcune settimane fa ci siamo accorti che la copertura in sintetico del campo era stata ridotta in brandelli in più punti, un atto grave, che si aggiunge ai buchi dovuti allo spegnimento delle sigarette e all’immondizia lasciata continuamente a terra – spiega la sindaca Meschiari–. Stiamo lavorando per attrezzare nuove aree sportive a fruizione libera sul territorio comunale, comprendiamo la necessità di nuovi spazi, ma i gesti di inciviltà non sono mai giustificati, specialmente in un’area che appartiene a tutti. Non escludo l’installazione delle telecamere, ma auspico che la questione venga risolta in modo diverso e l’incontro di mercoledì sera ha proprio questo scopo, trovare la soluzione migliore per tutte le parti in causa”.

