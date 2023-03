Calcio a 5, 11-4 al Fabbrico e conto alla rovescia per la promozione per la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – E’ ormai contro alla rovescia per la promozione per la Pro Patria San Felice, ripartita per la stagione 2022-2023 dalla Serie D.

La formazione giallorossa, infatti, ancora a punteggio pieno dopo 14 giornate, con 14 successi in altrettante gare disputate in stagione, è a + 13 sul Futsal Shqiponja secondo in classifica, a quattro giornate dal termine del campionato. A negare alla Pro Patria San Felice una promozione che altrimenti sarebbe già aritmetica è la gara che la formazione attualmente terza in classifica, l’Emilia Futsal Accademy, deve recuperare, che, in caso di successo, terrebbe la formazione emiliana a -11 dalla Pro Patria San Felice, a cui basterà comunque almeno un altro successo nelle prossime quattro gare (o anche nessuno se l’Emilia Futsal Accademy non dovesse vincere la gara da recuperare) per ottenere l’aritmetica promozione.

L’ultimo successo per i giallorossi è arrivato in casa contro il Fabbrico, fanalino di coda del girone, con un netto 11-4: in rete Degli Esposti (4 gol), Gaglio (3 gol), Asmaoui, Guerra, Di Ronza e Golinelli.

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 14:

Sporting Club Sant’Ilario – Virtus Cibeno 3-1

Legione Parmense – Emilia Futsal Accademy 1-3

Pro Patria San Felice – Fabbrico 11-4

Corte Calcio – Carpaneto Chero 1922 3-6

Original Celtic Bhoys – Futsal Shqiponja 0-4

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 42

Futsal Shqiponja 29

Emilia Futsal Accademy 28*

Sporting Club Sant’Ilario 26

Carpaneto Chero 1922 20

Virtus Cibeno 19

Original Celtic Bhoys 13*

Corte Calcio 9*

Legione Parmense 7

Fabbrico 5*

*una partita in meno

