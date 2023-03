Carpi, il concerto “Magnificat” di Marika Benatti apre la stagione primaverile al Museo Diocesano

CARPI – Domenica 26 marzo, alle ore 17, al Museo Diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, si terrà il concerto “Magnificat”, interpretato dall’emozionante voce della cantautrice emiliana Marika Benatti. Lo spettacolo musicale, che si inserisce nella rassegna “Parole & Musica al Museo”, giunta ormai alla terza edizione, iniziativa che rientra nel Cammino Sinodale che vede impegnata la chiesa carpigiana in dialogo con gli artisti.

Marika Benatti, artista molto nota in città, è una cantante che ha composto vari brani in dialetto locale e in varie lingue, eseguendo un vasto repertorio di canzoni etniche e popolari del mondo intero. Tante delle sue canzoni s’ispirano a temi universali quali la pace, la solidarietà, la lotta per i diritti umani.

Papa Francesco, all’Angelus del 12 marzo, ha ricordato l’importanza dell’affidamento alla Vergine Madre: “Il Signore ascolta le suppliche rivolte per intercessione di Maria”. Per questo è stato scelto di aprire “Parole e Musica al Museo” con un concerto dedicato alla Vergine attraverso la musica e le parole di Marika Benatti capace di donare al pubblico non solo forti emozioni ma anche contenuti profondi frutto di studi e di riflessione personale. Grazie a queste proposte culturali prosegue il dialogo con gli artisti all’interno del Cammino Sinodale intrapreso dalla chiesa carpigiana attraverso queste occasioni di ascolto.

