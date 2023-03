Comunità energetica rinnovabile, a San Possidonio al via il processo partecipativo

SAN POSSIDONIO – Al via, a San Possidonio, il processo partecipativo per la costituzione per una Comunità Energetica Rinnovabile. Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium “Principato di Monaco” di via Focherini 1, nelle date indicate nella locandina sottostante, sempre alle ore 20.45.

