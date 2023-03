Controlli della Polizia di Stato: 199 persone identificate e 21 auto controllate. 4 sanzioni

MODENA – Nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, e fino a sera, la Polizia di Stato ha svolto controlli a Modena finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

L’attività è stata coordinata dal vicedirigente della Divisione Anticrimine con pattuglie del Posto di Polizia Centro e del Reparto Prevenzione Crimine, con il concorso della Polizia Ferroviaria e di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale.

Il dispositivo ha presidiato, dal pomeriggio fino a sera, i portici di viale Crispi, la Stazione FS, via Mazzoni e via Piave, zone oggetto di esposti da parte dei residenti per la presenza di persone moleste e attività illecite. Gli agenti hanno proceduto a controlli mirati sia ai pedoni che ai veicoli in transito, senza rilevare irregolarità. I servizi di prossimità hanno consentito anche un proficuo dialogo con residenti ed esercenti.

Il pattugliamento è stato esteso al parco Novi Sad, dove è stato identificato un cittadino straniero già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena, la cui posizione verrà vagliata dalla Divisione Anticrimine, per le circostanze del rintraccio. Sono state 199 le persone identificate, di cui 89 straniere e 21 gli automezzi controllati. La Polizia Locale ha elevato 4 sanzioni al codice della strada.

