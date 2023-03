“Donne da favola”, a Concordia si è celebrata la Giornata internazionale della donna

CONCORDIA – Molto partecipata l’iniziativa che SPI Cgil Concordia, Comitato Pace di Mirandola e associazione Donne in centro hanno tenuto sabato 18 marzo in Sala delle Capriate, a Concordia, per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Il gruppo di donne “Le ragazze dell’8 marzo” ha scritto, narrato e cantato lo spettacolo “Donne da favola”: donne di generazioni e culture diverse che lavorano per una cultura paritaria, contro i pregiudizi e gli stereotipi nella vita delle donne. Perché la libertà delle donne sia sempre rispettata e i diritti delle donne siano sempre riconosciuti.

L’Amministrazione comunale di Concordia ha ringraziato le promotrici di questa importante iniziativa che ha raccolto l’attenzione di un pubblico numeroso e contribuito a promuovere i diritti delle donne.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: