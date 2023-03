Entusiasmo a mille per Concordia Jazz’in: si può votare entro mezzanotte. L’appello

CONCORDIA – Il Comune di Concordia si è candidato a ospitare “Jazz’in”, evento promosso dalla “Fondazione Ampio Raggio” che porta nei borghi italiani delle aree interne imprese, startup e investitori per condividere idee e progetti di sviluppo economico innovativi. Su 73 comuni candidati a livello nazionale, dopo una prima fase di selezione, Concordia è stata scelta fra i 18 ‘finalisti’: ora si è aperta la seconda fase, che servirà a scegliere le due città, una del centro-nord e una del centro-sud, dove l’evento, della durata di cinque giorni, si svolgerà nel 2023. Uno dei fattori più importanti ‘di spinta’ è rappresentato da quanti voti Concordia raccoglierà in un sondaggio online, a cui è possibile votare fino alla mezzanotte di oggi.

A spiegare nel dettaglio caratteristiche dell’evento e modalità di voto del sondaggio è Marika Menozzi, assessora del Comune di Concordia con deleghe a Scuola, formazione e servizi scolastici, Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione:

Come nasce l’idea della candidatura di Concordia?

A che punto è il processo di selezione delle città ospitanti?

“Abbiamo già superato la prima fase di selezione da parte della Commissione della Fondazione e ora siamo in questa penultima fase, che mi auguro ci traghetti alla finale, nella quale ci saranno tre comuni del centro-nord e tre del centro-sud, quindi mi auguro che Concordia possa essere il Comune del nord che ospiterà l’edizione 2023 di Jazz’in. L’engagement, ovvero il coinvolgimento della cittadinanza e di tutto il territorio, è senz’altro un elemento di cui la Fondazione terrà conto, ma non sarà l’unico criterio di valutazione. Però in questa settimana si è creata una maratona per arrivare ad aumentare il punteggio di Concordia: mi auguro che venga premiata questa tenacia dei concordiesi e delle persone del territorio, visto che si sono mobilitate associazioni di categoria e di volontariato, oltre che singoli cittadini”.

Che opportunità può offrire questo tipo di evento alla comunità concordiese?

“L’opportunità di Jazz’in, al di là di questo percorso relativo al sondaggio, è sicuramente importante per Concordia nel caso in cui venisse scelta per i giorni della manifestazione. La Fondazione Ampio Raggio è nata nel 2016 e dal 2017 propone un ciclo di eventi rivolti a start-up, imprenditori a livello nazionale, proprio nelle aree interne del paese, quindi vengono scelti piccoli comuni o borghi per fare cinque giorni di dibattiti, convegni, conferenze, workshop e laboratori per portare imprenditori, start-up a parlare dell’imprenditoria del futuro. E’ innegabile che se Concordia fosse il Comune del centro-nord in cui si svolgerà questa cinque-giorni, sarebbe un’opportunità per tutte le attività commerciali, enogastronomiche e di ricezione di Concordia, ma anche per il tessuto imprenditoriale e commerciale concordiese perchè potrebbe avere uno scambio diretto con imprenditori di altri territori generando un effetto moltiplicatore potenzialmente molto importante. Il mio appello è che queste ultime ore siano il rush finale per generare un abbraccio di tutto il territorio intorno al Comune di Concordia perchè sarebbero giorni di grande protagonista per tutta la Bassa e per tutta l’Area Nord dopo anni difficili tra post-terremoto e pandemia”.