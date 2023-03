Esce dalla terapia intensiva il 46enne feritosi con la motozappa a San Possidonio

SAN POSSIDONIO – Sarebbe fuori pericolo l’uomo di 46 anni feritosi con una motozappa nel pomeriggio di sabato 11 marzo mentre si trovava al lavoro nel proprio giardino.

L’uomo, infatti, si legge sulla stampa locale, dopo alcuni giorni di ricovero in Terapia intensiva all’ospedale di Bologna, dove era stato portato con l’elisoccorso in seguito all’incidente, è uscito dalla rianimazione ed è stato trasferito in Ortopedia, dove proseguirà il proprio percorso di riabilitazione in seguito all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto appena giunto in ospedale.

Decisivo per poter mettere in atto le cure necessarie al 46enne, l’immediato intervento sul luogo dell’incidente, oltre che dei mezzi di soccorso del 118, e della Polizia Locale Ucman, dei Vigili del Fuoco di San Felice e Mirandola, che hanno smontato la motozappa permettendo così di liberare la gamba dell’uomo, rimasta incastrata sotto alla macchina.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: