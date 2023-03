San Possidonio, travolto dalla motozappa in giardino: grave 46enne

SAN POSSIDONIO – Grave incidente nel giardino di un’abitazione di San Possidonio nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 marzo. Un uomo di 46 anni, infatti, è stato travolto dalla propria motozappa, mentre era al lavoro nel giardino di casa, in via Malcantone. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, oltre al 118, allertato dai vicini, anche la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: