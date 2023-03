Finale Emilia, nuova proroga fino al 28 aprile per l’iscrizione ai servizi scolastici

FINALE EMILIA – Ulteriore proroga per l’iscrizione ai servizi scolastici a Finale Emilia: le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico potranno essere effettuate “online” fino al 28 aprile 2023 previa autenticazione SPID, compilando le relative domande per: a) “Mensa scolastica” per scuola d’Infanzia e Primaria; b) “Trasporto scolastico” per scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

Per la sola “Mensa scolastica” gli Utenti già iscritti al servizio l’anno precedente non hanno necessità di ripetere l’iscrizione in quanto saranno riscritti automaticamente, ma dovranno comunicare eventuali modifiche intervenute rispetto i dati forniti precedentemente (modifica indirizzo mail, nr. di cellulare, conto corrente bancario….).

Il Comune di Finale Emilia ricorda, che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del “Regolamento per l’erogazione dei Servizi Scolastici” approvato con deliberazione di C.C. n. 154 del 29/11/2022, non saranno concessi servizi di alcun tipo a fronte di pendenze debitorie per gli anni pregressi.

