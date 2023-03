Furti nelle auto mentre doveva essere agli arresti domiciliari, arrestato 45enne

MODENA – Nelle prime ore del mattino di mercoledì 22 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, su conforme richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 45enne, per il reato di furto aggravato.

L’uomo, il 25 febbraio scorso, aveva tentato di impossessarsi di alcuni prodotti in un esercizio commerciale di Reggio Emilia, venendo sorpreso e tratto in arresto. A seguito di tale reato, il Giudice del Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in un comune della Sardegna.

Il 17 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena lo hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato su alcune autovetture parcheggiate in questo centro abitato e contestualmente segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per la violazione della misura cautelare applicata da quel Tribunale.

L’uomo, rintracciato presso la “Stazione Piccola” di Modena, all’interno di un dismesso convoglio ferroviario, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

