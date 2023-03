Giornata nazionale per le vittime del Covid, minuto di silenzio negli ospedali modenesi

Anche negli ospedali modenesi, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid, che si celebra oggi, 18 marzo, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Di seguito, alcune immagini provenienti dagli ospedali della provincia:

