Hockey in line Serie C, Scomed Bomporto a caccia del primo posto contro Verona

BOMPORTO – Sarà una serata importantissima quella di sabato 11 marzo per gli Scomed Bomporto, che, presso il pattinodromo di via Verdi, nell’ambito del Campionato di Serie C, incontreranno la capolista Wolfpack Verona. Un risultato positivo in questo difficile incontro proietterebbe gli Scomed al primo posto in classifica di questo Campionato che i Bomportesi stanno brillantemente disputando.

PROGRAMMA PARTITA

ORE 19.00 SCOMED BOMPORTO -WOLFPAK MONTORIO VR.

La formazione Scomed Bomporto Serie C : DEL VILLANO-MASTRIA-ABDELMOTTI-SALA-BELLOTTO-MONTOSI-BARTOLAI-GANZERLI-COLAZZO-GIANNATEMPO-ASTOLFI-IDRIZOSKI-BERGAMINI-CORAZZARI-ORRU’-MIRANI-GROSSO- ALL SALA-DIRIG.GUAGLIUMI

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Serie C

