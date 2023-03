Hockey in line Serie C, Scomed in pista a Bomporto

BOMPORTO – Giocherà in casa sabato 4 marzo la formazione degli Scomed Bomporto Serie C. Nella loro Bomporto, nel nuovo impianto di via Verdi, gli Scomed incontreranno i Gufi Parma. Gli Scomed, che con questa sesta partita sono al giro di boa di questo campionato, si trovano attualmente al secondo posto in classifica alla pari con Ferrara e Riccione e dovranno sfruttare questa occasione per accumulare punti preziosi.

Programma partita a Bomporto Via Verdi

ORE 19,00 SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA

La formazione Scomed Bomporto serie C : MASTRIA-RONCAGLIA-ABDELMOTTI-SALA-BELLOTTO-MONTOSI-GANZERLI-COLAZZO-GIANNATEMPO-IDRIZOSKI-BERGAMINI-CORAZZARI-ORRU’-

ALL.SALA -DIRIG. GUAGLIUMI.

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Serie C

