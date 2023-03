Hockey, Scomed Bomporto: doppio ko per la formazione femminile

BOMPORTO – E’ una squadra giovane, quella femminile degli Scomed Bomporto, che deve fare esperienza, abituarsi nella gestione delle situazioni favorevoli o avverse. Il risultato delle due partite di domenica 19 marzo, prima contro Civitavecchia poi contro Torre Pellice rispecchia questo quadro. Tanto da lavorare per mister Colazzo per ottenere quei risultati positivi che possono essere alla portata delle bomportesi in questa o nelle prossime stagioni.

Anche a Soragna, in campionato regionale Under 16, i bomportesi sono costretti a cedere il passo alle squadre avversarie a causa delle numerose assenze delle ragazze impegnate con la formazione femminile.

La situazione di classifica colloca la squadra femminile al terzo posto del proprio girone, mentre la formazione Under 16 deve cedere la seconda posizione ai Gufi Parma retrocedendo al terzo posto.

Questi i risultati della giornata :

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE A (presso la pista di via Verdi a Bomporto)

CIVITAVECCHIA – SCOMED BOMPORTO 3 – 0

SCOMED BOMPORTO – TORRE PELLICE 2 – 5 ( Per I scomed Bomporto goal di : Bianco,Bergamini)

CAMPIONATO GIOVANILE MASCHILE UNDER 16 : ( A Soragna PR)

Scomed Bomporto-Gufi Parma 1 – 2 ( Per I scomed Bomporto goal di :Allegretti )

Scomed Bomporto – Flying Donkeys Empoli 0 – 1

La formazione Scomed Bomporto femminile Serie A : Bianco, Idrizoski, Faccini, Baba, Folli, Zippo, Zanella, Marchica, Gonni, Ceccanti, Tarantola, Berardi e Bergamini .

Portiere : Grosso Allenatori Tarantola e Colazzo .Dirig. Bergamini

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : Corazzari E. Corazzari R.

Rebecchi F.Parmeggiani S.Raimondi F.Cipriano A.Allegretti T.Vergari G.Ardente E.

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Femminile Serie A e Under 16 maschile al termine degli incontri.

