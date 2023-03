Hockey, terza gara di campionato per la formazione femminile degli Scomed Bomporto

BOMPORTO – Si svolgerà a Bomporto domani, domenica 19 marzo, la terza partita di Campionato Nazionale femminile di serie A di hockey. Le bomportesi, capitanate da Tarantola e Colazzo, incontreranno le formazioni di SNIPERS CRT (Civitavecchia) e OLD STYLE TORRE PELLICE (TO). Le Scomed dovranno accumulare punti per avanzare in classifica.

Sempre domenica, a Soragna (PR), i giovani Scomed Bomporto Under 16 saranno impegnati nel Campionato giovanile contro i Flying Donkeys Empoli e i Gufi Parma. I Bomportesi, che, al penultimo incontro di questo Regionale, si trovano al secondo posto in classifica dietro a Flying Donkeys Empoli, avranno l’occasione per ridurre il distacco dai Toscani.

Questo il programma della giornata:

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE A (presso la pista di via Verdi a Bomporto)

Ore 11.30 CIVITAVECCHIA – SCOMED BOMPORTO

Ore 16.30 SCOMED BOMPORTO – TORRE PELLICE

CAMPIONATO GIOVANILE MASCHILE UNDER 16 : ( A Soragna PR)

Ore 10:00 Scomed Bomporto-Gufi Parma

Ore 13:30 Scomed Bomporto -Flying Donkeys Empoli

La formazione Scomed Bomporto femminile Serie A : Bianco, Idrizoski, Faccini, Baba, Folli, Zippo, Zanella, Marchica, Gonni, Ceccanti, Tarantola, Berardi e Bergamini .

Portiere : Grosso Allenatori Tarantola e Colazzo .Dirig. Bergamini

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : Corazzari E. Corazzari R.

Rebecchi F.Parmeggiani S.Raimondi F.Cipriano A.Allegretti T.Vergari G.Ardente E.

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Femminile Serie A e Under 16 maschile

