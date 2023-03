In fiamme il tetto di un’abitazione a Massa Finalese

FINALE EMILIA – Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate dalle 10 della mattina di oggi, venerdì 3 marzo, a causa di un incendio sviluppatosi nel tetto di un’abitazione in via Abbà e Motto a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono tuttora in corso.

