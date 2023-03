Investita da un’auto a San Felice: frattura alla gamba per una ciclista 35enne

SAN FELICE SUL PANARO – Un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una bicicletta si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 marzo, a San Felice. Auto e bici si sono scontrate, fortunatamente a bassa velocità, in via degli Estensi. Ad avere la peggio è stata la ciclista 35enne, che ha rimediato una frattura ad una gamba ed è stata accompagnata dall’ambulanza giunta sul posto all’ospedale di Mirandola. Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Locale per gestire la viabilità e per i rilievi.

