Lega, a Carpi una passeggiata per la sicurezza e contro l’allargamento della Ztl

CARPI – Per oggi, venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 18.30, la Lega ha organizzato a Carpi una passeggiata per la sicurezza e contro l’allargamento della Ztl. Di seguito, la nota stampa della Lega:

“La Lega, dopo l’apprezzata “Passeggiata per la Sicurezza”, realizzata il 9 Maggio scorso, torna tra le Piazze e le vie di Carpi, per mostrare tutta la propria vicinanza a commercianti, residenti ed esercenti di un centro storico sempre più vessato da politiche di mirata desertificazione di una delle piazze più grandi d’Italia. Un contenitore sempre più privo di iniziative e, conseguentemente, di quel passaggio vitale per le attività che, con grandi sacrifici, si sobbarcano gli alti costi di una posizione che dovrebbe rappresentare un valore aggiunto ed un vantaggio.

Contrari e profondamente critici per i tempi e le modalità dell’allargamento della ZTL, così come per una raccolta porta a porta dei rifiuti non soddisfacente, riteniamo che il rumoroso silenzio con il quale l’Amministrazione Comunale stia “gestendo” il dialogo con i commercianti non vada avallato ma che, anzi, si debba aprire un dibattito nel quale al centro ci siano le esigenze dei cittadini, che meritano politiche volte a garantire spazi di socialità decorosi e in sicurezza.

Ritrovo alle ore 18,30 – in Corso Alberto Pio – di fronte al Municipio di Carpi (“Palazzo Scacchetti”)”