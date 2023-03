Lutto a Medolla per la morte di Giorgio Ganzerli

MEDOLLA – Lutto a Medolla per la scomparsa a 65 anni di Giorgio Ganzerli, soprannominato “il Re”, in quanto punto di riferimento per il mondo dei giardinieri nella Bassa modenese e non solo. Dopo aver avviato l’attività “Agriverde”, a Medolla, era entrato in Lapam, dove ricopriva il ruolo di consigliere per la categoria dei giardinieri.

Luca Benassi, presidente della categoria giardinieri di Lapam Confartigianato, lo ricorda così: “La scomparsa di Giorgio Ganzerli è davvero una triste notizia. Giorgio è stato tra i promotori del gruppo giardinieri. Era una persona sempre attenta e collaborativa, oltre che estremamente professionale e preparata: lo avevamo scherzosamente soprannominato “Il Re” perchè per noi era, e sarà sempre, un punto di riferimento”.

Cordoglio per la scomparsa di Giorgio Ganzerli è stato espresso anche dal segretario generale Lapam, Carlo Alberto Rossi, e dal sindaco di Medolla, Alberto Calciolari.

