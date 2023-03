Lutto per la scomparsa di Paolo Franchini, icona del calcio finalese

FINALE EMILIA – Lutto a Finale Emilia: è scomparso sabato sera all’età di 63 anni l’ex calciatore e allenatore Paolo Franchini, da tutti gli appassionati meglio conosciuto come “Frank”.

Icona del calcio finalese, Paolo Franchini viveva a Castelmassa, in provincia di Rovigo, ma era molto conosciuto nel modenese e nel ferrarese per i suoi trascorsi calcistici. “Frank” è stato, infatti, lo storico capitano dello Junior Finale, formazione che attualmente milita nel Girone G di Seconda Categoria e lo ha voluto ricordare così:

“Ci è arrivata una bruttissima notizia: Paolo Franchini non c’è più. Storico capitano del grande Finale, uomo di grande personalità e umanità, capace di crescere i più giovani facendogli da fratello maggiore. Frank ha indossato la maglia biancazzurra con grande orgoglio, onorandola sempre, diventando un esempio. Centrocampista come non ce ne sono ormai più, piccolo, dinamico, intelligente e cattivo (agonisticamente parlando). Arrivato come possibile rincalzo si prese una maglia e non la mollò più! Quando ha smesso di giocare è diventato allenatore perché il campo da calcio era qualcosa da cui era difficile allontanarsi… Ciao capitano, ci mancherai tanto e tanto mancherai al calcio!”