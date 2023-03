Massa Finalese, taglio del nastro al Pala Diversivo

FINALE EMILIA – Taglio del nastro per il centro polifunzionale PalaDiversivo di Massa Finalese, realizzato grazie alla donazione post terremoto di 936.000 euro effettuata da Fondazione Prosolidar, organismo nel quale sono presenti, pariteticamente, tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito nonché tutte le imprese aderenti all’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’ABI stessa.

La cerimonia inaugurale – arrivata dopo un percorso articolato e complesso, iniziato nel 2015 e giunto a compimento solo nel 2022 – ha visto gli interventi del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e del presidente di Prosolidar Giancarlo Durante, coordinati da Matilde Sgarbi di Radio Pico. All’evento erano presenti anche il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, che ha benedetto la nuova struttura, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Giorgia Butturi, la consigliera regionale Palma Costi, rappresentanti delle forze dell’ordine, consiglieri comunali, esponenti di diverse associazioni del territorio e numerosi cittadini.

Il sindaco Claudio Poletti, nei suoi saluti istituzionali ha ringraziato tutti i protagonisti che hanno permesso di arrivare, non senza difficoltà, alla consegna della nuova struttura, in particolare la Fondazione Prosolidar, l’associazione Comitato Sagra di Rivara, che ha avuto l’incarico di realizzarla, l’Aps Il Diversivo che si occuperà della gestione, i tecnici e gli uffici comunali che negli ultimi mesi sono riusciti ad accelerare l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche. Il presidente Bonaccini ha sottolineato il valore del volontariato che troverà una propria casa in questa nuova struttura ed evidenziato la forza d’animo della gente di questi territori, capace di mettersi alle spalle un terribile terremoto e ripartire senza piegate mai la testa. Il presidente della Provincia, Braglia, portando i saluti di tutti i comuni modenesi, ha ricordato la sua presenza a Finale Emilia, come volontario, nei giorni successivi al 20 maggio 2012. Infine, il presidente di Prosolidar, Giancarlo Durante, ha espresso la propria gratitudine all’ex sindaco Ferioli, grazie al quale si avviò il progetto del centro, e all’attuale primo cittadino Poletti per essere riuscito a portare finalmente a compimento la realizzazione della struttura.

Dopo l’esibizione dell’ensemble di trombe della Fondazione Scuola di Musica Andreoli “Do Re Mi Fa Sol La Si”, diretto dal maestro Enrico Malagoli, gli intervenuti hanno potuto gustare il ricco e gustoso buffet allestito dell’associazione Comitato Sagra di Rivara.

