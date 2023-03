Massa Finalese, tre feriti nello scontro tra due auto: una si ribalta e finisce nel fosso

MASSA FINALESE – Un incidente si è verificato a Massa Finalese intorno all’ora di pranzo di ieri, venerdì 10 marzo. Due auto, infatti, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, si sono scontrate in via Abbà e Motto, all’incrocio tra via Persicello e via Vallicella: una delle due, dopo l’incidente, si è ribaltata ed è finita nel fossato a lato della strada, mentre l’altra ha fatto testacoda, ma non è uscita di strada. A seguire, attimi di paura, perchè una delle persone a bordo dell’auto ribaltatasi era priva di conoscenza e aveva la testa molto vicina all’acqua del canale dove la macchina era finita. L’altro passeggero, il genero dell’uomo, è, però, riuscito a soccorrerlo in tempo. Sul posto, sono poi giunti i mezzi del 118 (tra cui l’elisoccorso), i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Finale Emilia. Tre, in totale, i feriti, uno dei quali trasportato in gravi condizioni all’ospedale con l’elisoccorso, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale con l’ambulanza dopo le prime cure prestate sul posto.

