Maxi sequestro per truffa sui bonus edilizi: perquisizioni anche nel modenese

Due perquisizioni anche nel modenese da parte della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’operazione che ha portato alla luce una maxi truffa sui bonus edilizi ai danni dello Stato.

A livello nazionale, con questa operazione sono stati sequestrati 1 miliardo e 700 milioni di crediti d’imposta degli ecobonus per interventi mai eseguiti. A Modena la Guardia di Finanza avrebbe perquisito un’abitazione e la sede di una società edile, che, nell’ambito delle indagini, è stata ritenuta una scatola vuota utilizzata solo per fornire la documentazione necessaria ad accedere ai bonus edilizi.

Una persona residente nel modenese, invece, avrebbe ceduto un credito per interventi mai iniziati. 21, in totale, in tutta Italia, le persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata.

