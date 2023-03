Mirandola, incidente sulla Canaletto vicino all’incrocio con via dell’Industria

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, nel tratto mirandolese della Canaletto, nei pressi dell’incrocio con via dell’Industria. Fortunatamente, nessuno degli automobilisti coinvolti risulta aver riportato gravi conseguenze, tuttavia il sinistro ha causato un rallentamento della circolazione sulla Canaletto: per circa un’ora è stato, infatti, necessario istituire il senso unico alternato per completare i rilievi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola. Viabilità successivamente completamente ripristinata.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017