Mirandola, incidente in via Statale Sud

MIRANDOLA – Incidente nella serata di ieri, venerdì 17 marzo, in via Statale Sud, a Mirandola.

Coinvolti nello scontro, come testimoniano le immagini sottostanti, un’auto e una moto: sul posto, oltre ai soccorsi del 118, è giunta la Polizia Locale di Mirandola per gestire la viabilità e per i rilievi, terminati i quali la viabilità è tornata regolare in via Statale Sud.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: