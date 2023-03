“Poesie & Musica”, quattro appuntamenti a Medolla a partire da sabato 1° aprile

MEDOLLA – Quattro pomeriggi tra rime e note, in angoli della nostra pianura tutti da scoprire. Nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia, che ricorre ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, il Comune di Medolla organizza la rassegna “Poesia & Musica”, un’occasione di svago culturale in quattro appuntamenti da trascorrere insieme, tutti a partecipazione libera e gratuita e con inizio alle ore 17.

Si parte sabato 1° aprile all’Auditorium di via Genova con “Poesia nell’anima”, protagonisti i poeti Luigi Golinelli, Oriano Tommasini e Antonio Nesci, con l’accompagnamento dei maestri Lucio Diegoli al piano e Francesco Dorello alla chitarra. Presentano il sindaco Alberto Calciolari e Marta Vincenzi. Sabato 15 aprile alla Sala acetaia Aula Mater dell’Azienda Gabrielli di via Bosco è la volta di “Detti popolari, poesia dialettale”, con Marta Vincenzi e Laura Lodi che presentano i poeti Giulio Aleotti, Nerina Ardizzoni e Doriano Novi, in sottofondo le note del pianoforte di Lucio Diegoli.

Sabato 22 aprile ci si sposta nella frazione di Villafranca, a Villa Raisi-Ghirardini, per “Vita e passioni in poesia – Un giorno con le donne della Bassa modenese”, con le poetesse Laura Lodi, Tiziana Malagoli e Marta Vincenzi presentate dal sindaco Calciolari insieme allo scrittore Marco Rosselli, con accompagnamento di Lucio Diegoli al piano e Francesco Dorello alla chitarra. Gli stessi musicisti accompagneranno l’ultimo appuntamento della rassegna, sabato 10 giugno alla Cantina VentiVenti di via della Saliceta, con “Leggere opere poetiche camminando tra i filari dei vigneti”, con le voci di Laura Lodi, Marta Vincenzi e Doriano Novi, oltre a Marco Rosselli che leggerà Dante.

