San Possidonio, auto esce di strada e prende fuoco: due feriti

SAN POSSIDONIO – Un incidente si è verificato intorno alle ore 19.30 della serata di ieri, giovedì 9 marzo, in via Mazza, a San Possidonio. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, un’auto con a bordo due uomini è uscita di strada e, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi del 118 (necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso) e i Carabinieri. I due uomini a bordo del veicolo, che sono stati fatti uscire dal mezzo senza che fosse necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono apparsi in condizioni piuttosto gravi: uno dei due è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Baggiovara. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che si erano sviluppate nel veicolo. I Carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause dell’incendio.

