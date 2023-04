A Modena già prenotate 7 camere su 10, Confesercenti: “Si prospetta una Pasqua positiva”

MODENA – Dati positivi per Modena città, 7 camere su 10, negli hotel e nel b&b risultano già prenotate (circa il 65%) e le prenotazioni continuano ad arrivare, prospettando alte presenze per le vacanze pasquali. Bene anche le prenotazioni in Appennino, con il ritorno della neve e la probabile riapertura degli impianti sciistici per il weekend pasquale.

L’uscita dalle restrizioni dettate dalla pandemia ha finalmente permesso, ai tanti turisti americani, che l’anno scorso hanno passato la Pasqua senza la possibilità di poter viaggiare in Europa, di tornare a visitare la nostra nazione e, anche, il nostro territorio. Così Modena sta registrando un boom di prenotazioni dagli Stati Uniti, i cui turisti, in larga parte alto-spendenti, sono molto interessati ai motori e all’enogastronomia. Resta sostenuto anche il flusso di turisti dal Nord Europa, Germania in primis. Inoltre, il ritorno della neve in Appennino e la probabile riapertura delle piste, porterà tanti turisti, per la maggior parte italiani e dalle zone limitrofe, a visitare le località sciistiche e turistiche del territorio.

“I dati – commenta Gabriella Gibertini, Presidente Assoturismo Confesercenti Modena – dimostrano che quest’anno molti turisti opteranno per le città d’arte e la vacanza all’insegna del relax. Modena sta andando verso il record di presenze nel periodo e questa è un’ottima notizia per il comparto del turismo. Sono tornati i turisti stranieri, americani e dal Nord Europa ma anche francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi e polacchi che sceglieranno principalmente le città d’arte, mentre per gli italiani, la maggior parte di loro punterà al relax, con una domanda maggioritaria verso le località costiere e termali, anche se il meteo potrebbe portare una virata last-minute dal mare alle città d’arte”.