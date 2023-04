A Modena mostre, musei e Ghirlandina aperti a Pasqua e a Pasquetta

MODENA – Sulla Ghirlandina per ammirare Modena dall’alto, in Acetaia alla scoperta dell’aceto balsamico tradizionale, al Museo Civico per la mostra sugli ex-voto Etruschi e alla Terramara per diventare archeologi per un giorno, a Fondazione Modena Arti Visive per l’arte contemporanea. Per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, domenica 9 e lunedì 10 aprile, modenesi e turisti possono approfittare delle numerose occasioni di visita che la città offre riunite nel portate di promozione turistica visitmodena (www.visitmodena.it/it/pasqua) attraverso il quale è anche possibile prenotare.

Nel sito Unesco di piazza Grande, con il Duomo e la Ghirlandina, si può salire in Torre venerdì 7 aprile dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; da sabato 8 a lunedì 10 aprile, la Torre sarà aperta con orario continuato dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro) e la prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it. Sono aperte per le feste anche le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì 7 dalle 9 alle 18 a ingresso gratuito; sabato 8 dalle 13 alle 15, a ingresso gratuito; domenica 9 e lunedì 10 aprile con ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15, con prenotazione obbligatoria (ingresso 2 euro). Negli stessi giorni si può partecipare a visite guidate (su prenotazione) all’Acetaia comunale: il venerdì pomeriggio alle 15.30 e alle 16.30; da sabato 8 a domenica 10 aprile, alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. I Musei del Duomo si potranno visitare venerdì 7 aprile, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; sabato 8, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19; domenica 9 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre rimarranno chiusi il lunedì di Pasqua.

Per tutto il fine settimana pasquale è aperto anche il Nuovo Diurno di piazza Mazzini, da sabato a lunedì, con orario continuato dalle 9.30 alle 19, a ingresso libero e gratuito. Le sale espositive del Museo Civico, al terzo piano del Palazzo dei Musei, saranno aperte sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle ore 10 alle 19, con ingresso gratuito. Sarà possibile visitare anche la mostra “DeVoti Etruschi” che, in una suggestiva cornice multimediale, espone circa duecento ex-voto in terracotta provenienti dalla città etrusca di Veio. Al piano terra del Palazzo dei Musei, saranno accessibili gratuitamente anche la Gipsoteca Giuseppe Graziosi sabato, domenica e lunedì di Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e l’adiacente Lapidario Romano. A Palazzo dei Musei è aperta anche la Galleria estense: venerdì 7 e sabato 8 aprile, dalle 8.30 alle 19.30; domenica 9 e lunedì 10 dalle 10 alle 18 (ingresso a pagamento; per informazioni: gallerie-estensi. beniculturali.it/galleria- estense-modena).

E un’apertura straordinaria per Pasquetta è in programma anche al parco archeologico della Terramara di Montale dove lunedì 10 aprile tornerà “Archeologi per un giorno”, il laboratorio che permette a grandi e piccoli di vivere l’emozione dello scavo archeologico (su prenotazione: museo@parcomontale.it). Il giorno di Pasqua, invece, il laboratorio sarà dedicato all’arte dell’intreccio con la paglia per creare originali cestini da riempire di ovetti di cioccolato (informazioni: www.parcomontale.it).

Per tutto il fine settimana festivo si possono visitare anche le mostre di Fondazione Modena arti visive: a palazzo Santa Margherita è allestita l’esposizione “Mécaniques discursives. Don’t follow the guide!”, una selezione di opere nata dalla collaborazione tra il videografo franco-svizzero Yannick Jacquest e l’incisore belga Frede Penelle. Sempre a Palazzo Santa Margherita si può visitare anche “About birds” che, attraverso fotografie e videoproiezioni restituisce il processo di creazione dell’omonima opera sonora dell’artista Yuval Avital raccontando le fasi di trasformazione dei personaggi. “Is this real? L’arte nell’epoca della Game Engine Culture” è il titolo della mostra collettiva a cura di Valentino Catricalà in corso alla Palazzina dei Giardini che indaga come i processi digitali di creazione di videogiochi siano diventati sempre più veri e propri processi culturali. Tutte le mostre si possono visitare sabato, domenica e lunedì dalle 11 alle 19 (informazioni: fmav.org).

Aperti anche il Museo Enzo Ferrari (tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19, ingresso a pagamento; www.ferrari.com/it-IT/museums/ enzo-ferrari-modena) e la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (tutti i giorni dalle 10 alle 18; ultimo ingresso alle 17; www.casamuseolucianopavarotti. it).

