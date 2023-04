Al Grandemilia raccolta fondi a sostegno della Pediatria del Policlinico di Modena

Nella Galleria del Centro Commerciale Grandemilia, a Modena, sarà a breve attivata la raccolta fondi a sostegno della Pediatria del Policlinico, diretta dal prof. Lorenzo Iughetti. Alcune urne con il logo della campagna saranno presenti nella Galleria e consentiranno di donare al Policlinico sino al 31 dicembre. La cifra raccolta sarà poi consegnata all’Azienda Ospedaliero – Universitaria a favore della Pediatria.

L’iniziativa ha avuto una sua gradita anticipazione ieri mattina, martedì 4 aprile 2023 quando Elia, la mascotte di Grandemilia ha portato uova di cioccolato in Pediatria e Oncoematologia Pediatrica. Elia è stato accolto da una rappresentanza di medici e infermieri del reparto, guidati dal prof. Lorenzo Iughetti e dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni. Con loro le maestre dello Spazio Scuola Maria Chiara Mori, accompagnata dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 Patrizia Fravolini, e di Spazio Incontro del Comune di Modena Ivana Carri e Francesca Prampolini. Elia è ospite fisso durante le festività natalizie al Policlinico, sempre pronto a portare un sorriso ai bambini ricoverati. Il suo impegno marca l’inizio di un percorso ancora più forte di collaborazione.

La raccolta fondi del Centro Commerciale Grandemilia proseguirà per tutto il 2023. In galleria saranno presenti urne per raccogliere donazioni che saranno interamente devolute all’U.O. Pediatria e Pediatria ad indirizzo Oncoematologico del Policlinico di Modena. Nel 2022 questi reparti hanno garantito assistenza di urgenza-emergenza a circa 17mila bambini del territorio e oltre 1800 ricoveri e 25mila prestazioni ambulatoriali in ambito di pediatria generale e di pediatria onco-ematologica, consolidando inoltre molte attività specialistiche (endocrinologia, diabetologia, nefrologia), con un’attenzione particolare anche alle malattie rare per le quali è stato istituito un ambulatorio in grado di garantire un adeguato approccio multidisciplinare a bambini con bisogni speciali.

Con la raccolta fondi a sostegno delle attività dell’U.O. Pediatria, Grandemilia si pone l’obiettivo di rimarcare il proprio supporto agli Enti del territorio modenese.

