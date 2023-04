Al via il 26 aprile le iscrizioni per il centro estivo della piscina di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Al via il prossimo 26 aprile le iscrizioni per il Summer Camp 2023, centro estivo della piscina di San Felice, in collaborazione con il centro sportivo. Proprio da questa sinergia arriva la novità del 2023 per quanto riguarda il centro estivo: per bambini e ragazzi iscritti sarà, infatti, un’estate ricca di divertimento e attività sportiva.

Oltre, naturalmente, alle attività in piscina, ci sarà, infatti, la possibilità di essere impegnati quotidianamente in attività ludico-ricreative (in cui bambini e ragazzi saranno seguiti da educatori tecnico-sportivi qualificati e con esperienza nel settore), come giochi di gruppo, calcetto, pallavolo, tennis tavolo, basket, flag football e tante altre. A cui si aggiungerà, naturalmente, la possibilità di svolgere al centro estivo i compiti delle vacanze estive.

Il centro estivo della piscina Agua Center è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e si svolgerà nel periodo dal 12 giugno al 27 agosto (tutti i giorni, dal lunedì al venerdì). Diverse le proposte: full time con pranzo; solo mattina con pranzo; solo mattina senza pranzo. Tutte le informazioni nelle locandine sottostanti:

