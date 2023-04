Calci, pugni e bottigliate durante una lite: 29enne arrestato per tentato omicidio

MODENA – E’ stato convalidato nella giornata di ieri, 12 aprile, l’arresto di un cittadino ghanese di 29 anni, residente a Modena, accusato di tentato omicidio ai danni di un cittadino nigeriano nel corso di una violenta lite avvenuta il giorno di Pasqua in un esercizio commerciale di viale Gramsci, successivamente chiuso per 30 giorni, a Modena.

L’arresto del 29enne era avvenuto già domenica 9 aprile, in seguito all’intervento di una volante della Polizia di Stato in viale Gramsci. Il 29enne aveva ferito l’altro uomo coinvolto nella lite colpendolo al volto probabilmente con una bottiglia e causandogli ferite per una prognosi di 30 giorni. Sul posto, gli agenti hanno ascoltato la versione dei testimoni, mentre personale del 118 ha provveduto a prestare soccorso all’uomo ferito e a trasportarlo in ospedale e la Polizia scientifica ha repertato gli oggetti contundenti utilizzati nel corso della lite.

E’ stato, dunque, possibile ricostruire quanto avvenuto: l’aggressore ha dapprima colpito ripetutamente la vittima con calci e pugni, quindi lo ha colpito anche al capo con una bottiglia.

