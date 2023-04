Calcio a 5: il Modena Cavezzo supera 3-0 Prato

Torna al successo in campionato, che mancava dallo scorso 4 febbraio sul campo dell’Italpol, il Modena Cavezzo Futsal, nella terzultima gara stagionale del Girone B di Serie A2 di calcio a 5.

La formazione di mister Checa, che si impone in casa contro il fanalino di coda Prato col punteggio di 3-0 e sale a quota 31 punti in classifica, agganciando Sporting Hornets Roma al nono posto. In gol per la formazione gialloblù Brasesco, Aieta e Amarante.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 28:

Ecocity Futsal Genzano – Sporting Hornets Roma 7-4

Todis Lido di Ostia – Lazio C5 7-4

Italpol C5 – Saviatesta Mantova 2-7

Modena Cavezzo Futsal – Lenzi Automobili Prato 3-0

Active Network Futsal – Eur Calcio a 5 7-1

Roma C5 – CLN CUS Molise 2-4

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 65

Todis Lido di Ostia 62

Futsal Cesena 45

Saviatesta Mantova 42

Active Network Futsal 39

Lazio C5 37*

CLN CUS Molise 35

Roma C5 34

Modena Cavezzo Futsal 31

Sporting Hornets Roma 31

Italpol C5 24

Eur Calcio a 5 20**

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4

*una partita in meno

*una partita in più

