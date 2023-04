Calcio: tra compleanno e novità sullo stadio, il Modena verso la delicata trasferta di Perugia

di Simone Guandalini – Dal compleanno alle novità sul tema stadio, passando naturalmente per il calcio giocato e per una classifica ancora in bilico, a 7 giornate dalla fine del campionato, tra il pericolo rappresentato dalla zona playout, distante 4 punti dopo il pareggio a reti inviolate contro il Cittadella, e il sogno playoff, distanti, invece, 5 punti.

E’ una settimana intensa quella che sta vivendo il Modena: una settimana iniziata appunto con il pareggio interno contro il Cittadella di domenica scorsa, che, se da un lato ha permesso di non perdere punti nella corsa salvezza, dall’altro ha lasciato un po’ di amaro in bocca per non essere stati capaci di portare a casa un successo che avrebbe garantito maggiore serenità. Proseguita, poi, con il compleanno della società gialloblù, che ha festeggiato ieri, 5 aprile, i 111 anni dalla propria nascita. Compleanno celebrato con importanti novità sulla questione stadio: innanzitutto, con l’inaugurazione, alla presenza del sindaco Muzzarelli, di “Settore Campo”, un’area dello stadio “Braglia” riservata agli spettatori diversamente abili, la cui realizzazione era stata promessa dalla famiglia Rivetti ed è stata regolarmente portata a termine. Poi con un incontro proprio tra la proprietà canarina e l’Amministrazione comunale modenese in cui sono state poste le basi per il rinnovo della convenzione che consente alla società canarina la gestione dello stadio cittadino.

Settimana sportiva che si concluderà non, come di consueto, nel weekend, ma che vedrà i canarini, come tutte le altre squadre della Serie B, scendere in campo nel giorno di Pasquetta. I gialli sono attesi dalla delicata trasferta di Perugia, in cui affronteranno la formazione umbra, che occupa una posizione in zona playout a -5 dai canarini. Sarà, importante, dunque, non perdere punti contro una diretta concorrente per la salvezza, anche in vista del doppio derby emiliano delle settimane successive, che vedranno il Modena sfidare prima il Parma e poi la Spal sempre allo stadio “Braglia”. Dopo aver già recuperato Ionita, Ferrarini e Diaw per la gara contro il Cittadella, per la trasferta di Perugia Tesser spera di poter contare anche su Cittadini, assente nelle ultime gare, ma sulla via del recupero dall’infortunio subito.

