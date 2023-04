Concordato fiscale, a Mirandola stralcio delle cartelle al di sotto dei mille euro

MIRANDOLA – Con l’approvazione di due delibere, in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale di Mirandola ha deciso di estinguere i crediti – sino a mille euro – maturati dal 2000 al 2015, consentendo la ripresa delle rateizzazioni sospese per i crediti di maggior importo e offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere, attraverso un accordo conciliativo, le liti tributarie davanti alle commissioni provinciali e regionali ed alla Corte di Cassazione. Di seguito la nota stampa del Comune di Mirandola:

Un primo blocco di interventi riguarda le controversie tributarie. Sono stati previsti – si legge nella nota stampa diffusa dal Comune di Mirandola – tre istituti:

a) la definizione agevolata del contenzioso pendente al 1° gennaio 2023, che prevede il pagamento della sola imposta, in tutto o in parte, a seconda dello stato del contenzioso; in particolare è previsto il pagamento del 100% dell’imposta in caso di ultima sentenza depositata favorevole all’ente, del 40% se l’ultima sentenza di primo grado è favorevole al contribuente, del 15% se l’ultima sentenza di secondo grado è favorevole al contribuente, del 5% se il ricorso è pendente in Cassazione e le sentenze di merito vedono l’ente soccombente in entrambi i gradi di merito; infine, per le cause ancora non discusse la definizione, sempre a domanda dell’interessato, si ottiene col pagamento del 90% dell’imposta;

b) la conciliazione agevolata, che prevede l’accordo tra Comune e contribuente, con riduzioni delle sanzioni ad un diciottesimo , in luogo della riduzione del 40% prevista per i giudizi di primo grado e della riduzione del 50%, per i giudizi di secondo grado;

c)l’accordo transattivo per ricorsi pendenti in Corte di Cassazione, che prevede la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo.