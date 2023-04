Coop Alleanza 3.0, firmato il contratto di espansione: scivolo pensionistico per mille dipendenti

E’ stato firmato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto di espansione di Coop Alleanza 3.0.

“Si tratta di un accordo molto importante – commenta Coop Alleanza 3.0 attraverso una nota stampa – che comporta un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro e che consentirà un radicale aggiornamento delle competenze professionali dei lavoratori della Cooperativa e un significativo ricambio generazionale. Il contratto di espansione sottoscritto accelera il ricambio generazionale dando la possibilità a 1.000 persone a cui mancano al massimo cinque anni alla pensione anticipata o vecchiaia di accedere allo scivolo pensionistico e, contemporaneamente, permette l’ingresso in Cooperativa di 550 giovani con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato.

Nelle prossime settimane – prosegue la nota stampa di Coop Alleanza 3.0 – sarà avviata la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di sede. Le esigenze della cooperativa saranno ricoperte anche da una crescita di personale interno: avvieremo entro la fine dell’anno 100 percorsi di carriera di persone con potenziale. L’accordo firmato accelera, inoltre, la possibilità per 800 part time di incrementare il proprio orario di lavoro con conseguente aumento del reddito, in particolare nei reparti freschi e freschissimi dove l’obiettivo della cooperativa è quello di avere collaboratori preparati e che siano in grado di fornire un servizio eccellente.

L’importante investimento – conclude Coop Alleanza 3.0 – è utile anche, in linea con il contratto integrativo recentemente sottoscritto, a dare un forte impulso al piano di formazione per tutti i 16.000 lavoratori della cooperativa. Si tratta di 320.000 ore di formazione professionale, aggiuntive rispetto a quelle che tutti gli anni vengono già erogate dalla cooperativa, che hanno come obiettivo quello di sviluppare la capacità dei nostri collaboratori ad essere ambasciatori della cooperativa, di migliorare la conoscenza del prodotto e delle nuove tecnologie, di consolidare le capacità manageriali dei capi e di realizzare il re-skilling necessario ad assicurare il miglioramento del servizio offerto ai nostri soci”.