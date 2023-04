Dal 31 maggio al 4 giugno spettacolo circense itinerante lungo il fiume Po

Partirà il 31 maggio dalla provincia di Reggio Emilia, con l’obiettivo di arrivare fino al delta del Po, il progetto di un gruppo di artisti, provenienti da diverse compagnie circensi ed accomunati dalla passione per la canoa, il Po e la natura. Ogni sera, dal 31 maggio al 4 giugno, gli artisti si fermeranno nei paesi rivieraschi dove allestiranno uno spettacolo di circo. Obiettivi della missione sono la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, la promozione della navigazione fluviale e la valorizzazione del territorio rivierasco.

Gli artisti si sposteranno a bordo di una vecchia barca: navigheranno dalla provincia di Reggio fino al delta del Po, passando per il territorio mantovano, portando il loro messaggio e l’allegria del circo attraverso la pianura Padana. A bordo ci saranno musicisti, giocolieri, equilibristi, fachiri che ogni sera allestiranno lo show in un paese diverso, in prossimità degli approdi fluviali; sarà l’occasione anche per parlare del fiume,

informare e sensibilizzare. Perfino gli arrivi e le partenze in barca saranno momenti di festa, colorati e gioiosi.

Lo spettacolo avrà un sapore retrò di felliniana memoria che ben si adatta al contesto rivierasco. Il viaggio sarà seguito da un cameraman, inoltre verranno utilizzati i canali social, radiofonici e la stampa per promuovere la spedizione e lo spirito dell’iniziativa.

