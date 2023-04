“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Perfetti o felici di Stefania Andreoli, edito da Rizzoli

Che cosa significa essere adulti al giorno d’oggi? Viviamo in un mondo in cui non esistono più certezze e i giovani fanno fatica a costruire il proprio ruolo all’interno della società. Questo libro affronta il tema del disorientamento e propone consigli utili in merito.

“Jane Eyre” di Charlotte Brontë, edito da Feltrinelli

Un romanzo di formazione uscito nel 1847 sotto lo pseudonimo di Currer Bell e rivelatosi il capolavoro della scrittrice inglese. Il racconto è scritto in forma autobiografica, con la protagonista, Jane Eyre appunto, che si rivolge in modo diretto al "lettore".

All u love is need di Arnaldo Funaro, Edito da Guerini Next

Ambientato in un’agenzia pubblicitaria che deve lanciare Dreamjob, un nuovo prodotto capace di liberare la vita diurna dei lavoratori facendoli lavorare mentre dormono. Ma come sarebbe la nostra vita se lavorassimo dormendo? Il testo regala una riflessione ironica su temi di estrema attualità come il metaverso e il neuromarketing e sul mondo che ci attende.

Notturno francese di Fabio Stassi, edito da Sellerio

La nuova avventura di Vince Corso: il biblioterapeuta esploratore di spazi e di persone che indaga per imprevisti e coincidenze in una Roma misteriosa, è alle prese con un enigma che lo spinge in Costa Azzurra. Tra sospensione e attesa un viaggio trascinante alla scoperta di una verità che lo toccherà intimamente.

Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista di Alberto Rollo, edito da Ponte alle Grazie

Il viaggio sentimentale di uno dei protagonisti dell’editoria italiana alla scoperta del proprio passato tra le cime delle montagne che ha frequentato per tutta la vita. Un testo a metà fra la biografia e la formazione perché per immergersi in quelle altezze è necessario venire educati alla montagna, che poi educherà noi se sapremo ascoltare con attenzione.

Speciale ragazzi dagli 8 anni

La signorina in dolce di Tiziana di Masi, edito da Albatros

La signorina in dolce altri non è che una moderna Sherlock Holmes dei dolci: con il suo impermeabile fucsia e la sua magica lente d’ingrandimento, viaggia alla ricerca del dolce “perfetto”, raccontando storie di passione, artigianalità e tradizione. Perché anche i dolci hanno i loro segreti e li rivelano solamente a lei.

