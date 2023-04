Finale Emilia e Massa Finalese, luci a led per viale del Cimitero e piazza Caduti per la libertà

FINALE EMILIA – Dopo aver concluso, la settimana scorsa, l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in piazza Caduti per la Libertà a Massa Finalese con l’installazione di lampade a led, sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, i lavori per la sostituzione dei corpi luminosi in viale del Cimitero a Finale Emilia, dove verranno collocate nuove luci a led. A questi interventi – spiega l’Amministrazione comunale di Finale Emilia – ne faranno seguito altri nei prossimi mesi in modo di arrivare nei primi mesi del 2024 ad una riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica del Comune di Finale Emilia con corpi luminosi con tecnologia a led.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: