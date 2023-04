“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Nuove professioni: Prompt engineer, ovvero il professionista che gioca con le parole

Una prospettiva professionale da prendere in considerazione. Il lavoro consiste nello sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale comunicando efficacemente con l’algoritmo e insegnandogli gradualmente come rispondere e seguire linee guida specifiche. Competenze linguistiche e grammaticali, alfabetizzazione tecnologica e interesse per l’intelligenza artificiale sono i requisiti chiave per diventare un prompt engineer.

Bonus under 30. L’incentivo in vigore al prossimo giugno per chi assume giovani

Una misura di contrasto alla disoccupazione giovanile. Alle aziende che assumono giovani a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda. La domanda per la fruizione dell’incentivo sarà da trasmettere attraverso apposita procedura telematica all’Inps.

Gelatieri si nasce o si diventa?

La sede principale è ad Anzola dell’Emilia (Bologna), ma i corsi si svolgono in 12 paesi. Il programma della Carpigiani Gelato University, la prima scuola di gelateria in Italia e nel mondo, offre un’ampia gamma di percorsi specialistici e tematici, che vanno dalle tecniche di produzione fino alle principali competenze per avviare e gestire un’attività imprenditoriale.

La scuola per pastori e lo stage di 30 giorni direttamente nei pascoli

Ben 167 le candidature per 8 posti disponibili. É nata nell’Appennino Tosco-Emiliano, la Shepherd School, una scuola gratuita per pastori e allevatori. Il suo scopo è quello di formare una nuova generazione di lavoratori della montagna fornendo strumenti teorici e pratici, per avviare un’attività agricola. Un mestiere che a differenza del passato, oggi è una vera e propria scelta di vita.

