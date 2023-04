L’ex ministro Giulio Santagata a Concordia per presentare “L’ira del riformista”

CONCORDIA – Un manuale per non perdere fiducia e utilizzare la rabbia positiva per far germogliare l’alternativa alle destre al governo, per uscire sotto il segno dell’equità dalla lunga crisi italiana: questo, in estrema sintesi, il tema de “L’ira del riformista”, libro scritto da Giulio Santagata insieme a Luigi Scarola, che sarà presentato domani sera, giovedì 13 aprile, alle ore 21.00, presso la Cooperativa culturale G. Malavasi, al civico 6 di via Carducci, a Concordia sulla Secchia.

L’incontro con l’autore – economista e già ministro del Governo Prodi – sarà l’occasione per sviluppare un dialogo sui temi sollevati dal libro, ovvero la determinazione a trovare rimedio all’insopportabile e crescente disuguaglianza sociale, all’incessante banalizzazione dei problemi, a una sostenibilità ambientale sia sostanza e non mero strumento di marketing. L’invito a utilizzare un’ira che non si trasformi in odio, ma possa essere costruttivo strumento di lotta appassionata, che si accompagna alla fiducia di poter proporre un’Italia diversa da quella delle destre: un Paese in cui le riforme fiscali siano redistributive ma non punitive, con un welfare generatore di lavoro e non alternativo all’occupazione, in cui si promuova un’imprenditorialità capace di investire e innovare anziché competere al ribasso, con una visione ecologica che non faccia pagare i costi della transizione ai più fragili.

A confrontarsi con Santagata, introdotti dal capogruppo Liste Civiche PD della Bassa Paolo Negro, saranno Luigi Costi, già sindaco di Mirandola, e Francesco Ronchi, Visiting professor alla Colin Powell School of civic and global leadership di New York e amministratore al Parlamento Europeo.

