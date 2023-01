Massa Finalese, lite tra vicini finisce in tribunale

FINALE EMILIA – Quella che era iniziata come una banale lite tra vicini di casa, rischia ora di finire in tribunale. E’ quanto accaduto a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, dove nel 2021 sono iniziati i dissapori tra due famiglie che abitavano vicine l’una all’altra. Una delle due famiglie, composta da una donna di 50 anni e dalla madre 74enne, è ora accusata di stalking e lesioni nei confronti dell’altra, composta da una coppia di trentenni. Tra le due coppie di vicini sarebbero avvenuti scontri verbali e anche fisici: in una circostanza è stato necessario rivolgersi al Pronto soccorso. Nella giornata di martedì 24 dicembre si è svolta l’udienza preliminare del processo per stalking e lesioni, ma tutto è stato rinviato al prossimo 6 aprile.

