Maxi frode nel settore carni, Cgil: “Serve fronte comune tra parti sociali e politica”

Attraverso una nota stampa, Cgil e Flai Cgil intervengono in merito alla maxi frode nel settore carni scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha riguardato anche il territorio modenese:

“La maxi truffa nel settore delle carni scoperta dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura che coinvolge 11 imprenditori e un consulente fiscale con una frode di oltre 4 milioni di euro, è frutto del sistema degli appalti illegali di manodopera molto presente nel settore. Un fenomeno, quello degli appalti non genuini, che da anni la Cgil e il sindacato di categoria Flai Cgil denunciano con forza come sistema che maschera una intermediazione di mano d’opera non autorizzata a basso costo e a danno in primis dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori coinvolti.