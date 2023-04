Minaccia di gettarsi dal cavalcavia dell’autostrada, salvato dalla Polizia Stradale

MODENA – Provvidenziale è stato l’intervento di un equipaggio della Polizia di Stato nel salvare la vita ad un uomo che si trovava in viaggio in autostrada. È accaduto nella serata di Pasquetta: un giovane è salito su un cavalcavia autostradale, minacciando di gettarsi tra i veicoli in rientro dal ponte pasquale. Un equipaggio della Polizia Stradale di Modena Nord è, però, intervenuto prontamente presso il cavalcavia sull’autostrada A1 ubicato nel comune di Castelfranco Emilia ed un operatore si è inerpicato sulla struttura viaria raggiungendo il giovane, seduto sul cornicione del ponte con le gambe rivolte verso la carreggiata, intavolando un colloquio per indurlo a recedere dai suoi propositi.

Nel contempo, altri due equipaggi, rispettivamente della Sottosezione di Modena Nord e di Bologna Sud provvedevano, mediante servizio di “safety car”, a rallentare il traffico e poi a bloccarlo, per creare le condizioni di sicurezza per l’intervento di salvataggio. L’operatore della Polizia Stradale è riuscito, dopo una trattativa durata circa un’ora, a convincere il giovane a desistere dai propri propositi inducendolo a scavalcare nuovamente le barriere di protezione e a portarsi in sicurezza sulla strada comunale, dove, nel contempo, si era portata un’ambulanza del 118; nel frattempo, essendo cessata l’emergenza, è stata riaperta l’autostrada al traffico veicolare.

