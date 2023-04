Mirandola, al Centro per le Famiglie apre lo sportello di ascolto

MIRANDOLA – Nuovo servizio in apertura al Centro per le Famiglie di Mirandola (viale Italia, 64); apre, infatti, il nuovo sportello di ascolto, servizio gratuito di sostegno psicologico per ragazzi e adolescenti, ma anche per genitori e adulti di riferimento in cui poter parlare delle difficoltà che si incontrano nel quotidiano e ricevere un aiuto per affrontare le varie problematiche. Lo sportello sarà attivo al Centro per le Famiglie di Mirandola al martedì, dalle 16.00 alle 18.00, e al giovedì, dalle 15.00 alle 16.00. Nella locandina seguente tutte le informazioni:

